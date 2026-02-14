Lodi romanzo e resilienza | Valerio Bricca presenta Una traccia nel silenzio tra montagna e città

Valerio Bricca ha scelto Lodi per presentare il suo nuovo romanzo, “Una traccia nel silenzio”, portando il pubblico in un percorso tra ambienti montani e urbanizzati. La presentazione si è svolta in un teatro locale, dove l’autore ha condiviso aneddoti sulla genesi del libro e sull’importanza della resilienza nelle sfide quotidiane.

Valerio Bricca presenta “Una traccia nel silenzio” a Lodi: un viaggio tra montagna, città e resilienza umana. Lodi si prepara ad accogliere Valerio Bricca per la presentazione del suo romanzo “Una traccia nel silenzio”, appuntamento in programma sabato 21 febbraio 2026 presso Casa Caracol, in Via della Torretta 1 alle ore 18:00. L’evento, che vedrà la partecipazione di Marco Denti, Laila Temporin ed Evasio Muraro, offrirà un’immersione nel nuovo lavoro dello scrittore lodigiano, esplorando temi di fragilità, resilienza e la ricerca di significato nel contesto contemporaneo. Un autore radicato nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Lodi, incidente tra due auto: una finisce nel fosso, tre feriti tra cui una bimba di 4 anni Lodi, 9 gennaio 2026 – Un incidente sulla Sp 25 ha coinvolto due veicoli, con un’auto che è finita nel fossato. Montefredane presenta “Fiano & Fuoco”: tre giorni tra vino, territorio e resilienza Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Chi è Davide Garra, nuovo prefetto di Lodi. L’addio di Roccatagliata: Eroica resilienza della comunità dopo il CovidIntanto Enrico Roccatagliata, 62 anni, originario di Napoli, saluta Lodi, dopo aver guidato la Prefettura, dal giugno 2022. Non conoscevo il Lodigiano, non ero mai passato da queste terre, così belle ... ilgiorno.it Fra tradimenti e tensioni. Ambientato in riva all’Adda il romanzo sulle sfide della famiglia di oggiÈ ambientato a Lodi il romanzo Fragili rami scritto da Daniela Boarino e Piera Sellaro e pubblicato in questo mese da Pathos Edizioni. Il libro racconta con sguardo realistico e sensibile le ... ilgiorno.it Il nuovo romanzo di Valerio Bricca, "Una traccia nel silenzio", (Torpedo Edizioni, 200 pagine, 10 euro) sarà presentato sabato 21 febbraio 2026, ore 18.00 presso Casa Caracol, Via della Torretta 1, Lodi, con la partecipazione di Marco Denti, Laila Temporin ed facebook