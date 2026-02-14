La 62a Conferenza sulla sicurezza di Monaco si è aperta con una domanda: se Mosca attaccasse domani Narva, la città estone al confine con la Russia, gli Stati Uniti intervenirebbero davvero? Questa incertezza nasce dopo le parole di Donald Trump, che aveva minacciato di smembrare l’Unione europea e aveva criticato duramente la Nato. La minaccia di una possibile guerra mondiale mette in difficoltà l’Occidente, che si chiede come difendersi in un momento di tensioni crescenti. La questione si fa ancora più complessa considerando le ambiguità dell’alleanza e le tensioni tra gli alleati.

La sessantaduesima Conferenza sulla sicurezza di Monaco si è aperta ieri con una domanda che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile: se Mosca attaccasse domani Narva, la città estone al confine con la Russia, gli Stati Uniti interverrebbero ancora? L’Articolo 5 della Nato – l’attacco a uno è attacco a tutti – funziona ancora dopo le minacce di Donald Trump alla Danimarca per Groenlandia, dopo le accuse di «smembramento» dell’Unione europea, dopo l’ambiguità verso Vladimir Putin? Nessuno può rispondere con certezza. E questo è già un fatto storico. I numeri del sondaggio di Politico presentato alla vigilia della conferenza sono inequivocabili: il 46% degli statunitensi e il 43% dei britannici credono che la Terza guerra mondiale scoppierà entro cinque anni, ovvero entro il 2031. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Occidente tra paura della terza guerra mondiale e impossibilità di difendersi

Oggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

QUANTO SIAMO VICINI ALLA TERZA GUERRA MONDIALE DARIO FABBRI PASSA DAL BSMT!

Argomenti discussi: Riflettori su Monaco L’Occidente tra paura della terza guerra mondiale e impossibilità di difendersi; Dall’Iran a Gaza: l’Esperimento Politico di Trump e Netanyahu tra Nucleare, Diplomazia e Preoccupazioni Occidentali; Israele. Il boicottaggio che fa paura; Blog | L'ascesa dell'estrema destra in Occidente non è una sorpresa: la sinistra ci ha messo del suo.

DALL’IRAN A GAZA/ Tra nucleare e Board of peace, un ‘esperimento’ che preoccupa anche l’OccidenteL'attenzione su Iran e Gaza è scemata. Ma il mega-esperimento politico di Trump e Netanyahu, da Teheran alla Gaza Riviera, può sortire effetti imprevisti ... ilsussidiario.net

L’ascesa dell’estrema destra in Occidente non è una sorpresa: la sinistra ci ha messo del suoL’ascesa dell’ estrema destra in Occidente nei primi anni Duemila non è una sorpresa. È una conseguenza. Non di una regia unica, ma di scelte politiche reiterate e di rinunce precise. Tra queste, un r ... ilfattoquotidiano.it

Terzo e ultimo campionamento del campione della risata #Pucci - perché un bel gioco, anche il più spassoso, dura poco. Sempre da "Il meglio di Pucci", una satira senza paura e super partes di una piaga dell'occidente: la gente che non ha cura del proprio a x.com

https://pramanuragica.wordpress.com/2026/02/09/gli-shardana-e-larcheologia-della-paura/ Da quanto emerge dall’intervista, lo stesso Mastino definisce “banali” alcune affermazioni sulla storia sarda. Ma quando a parlare è uno studioso di tale peso, persino l facebook