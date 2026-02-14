Lo sport triestino omaggia Sterpin l' ondata di messaggi | Atleta fuori dal comune

Claudio Sterpin, figura di spicco dello sport triestino, è morto all’età di 86 anni all’ospedale di Cattinara, dopo aver dedicato decenni alla disciplina. La sua scomparsa ha portato a una pioggia di messaggi di affetto e riconoscimento, mentre amici, ex colleghi e appassionati ricordano le sue imprese e il suo ruolo nel panorama locale. In molti hanno condiviso foto e aneddoti, sottolineando il suo contributo alla crescita dello sport in città.

Moltissimi i ricordi pubblicati dalle associazioni sportive, nonché da diversi esponenti del mondo della politica. Se ne va un campione assoluto, capace di eccezionali prestazioni sportive La morte di Claudio Sterpin, spentosi all'ospedale di Cattinara ell'età di 86 anni, ha suscitato una ondata di ricordi commossi, oltre che negli amici e conoscenti a lui più vicini, anche nel mondo dello sport che l'aveva visto protagonista per diversi decenni e nella politica locale. Dalle associazioni sportive di cui aveva fatto parte fino alla lettera dell'avvocato Nicodemo Gentile, sono davvero tantissimi gli omaggi tributati al grande maratoneta che negli ultimi anni della sua vita aveva legato, pubblicamente, il suo nome a quello di Liliana Resinovich.🔗 Leggi su Triesteprima.it Heated Rivalry fa più della politica: un atleta fa coming out ispirato dalla serie, è una lezione per tutto lo sport Heated Rivalry va oltre la politica, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide degli atleti queer. La truffa della Tessera sanitaria: nuova ondata di messaggi di rinnovo falsi tra Parma e provincia #Tessera-Sanitaria- Parma || Gli utenti di Parma e dintorni stanno ricevendo messaggi falsi che sembrano provenire dal sistema sanitario. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tazzina storica del Gambrinus in omaggio a Conte; Il Treno del Ricordo ha iniziato il suo viaggio: l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe; Giorno del Ricordo, l’omaggio di Mattarella con la visita a sorpresa alla mostra sull’Esodo. Federica Picchi omaggia Giorgio Petrosyan: Una leggenda che ha elevato lo sport e l’animo di chi lo segueIn occasione dell’ultimo saluto di Giorgio Petrosyan al ring, Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, ha voluto rendere omaggio a uno degli atleti più ... corrieredellosport.it “È stato una brava persona nello sport e nella vita. Mi dispiace che non vedrà l’epilogo della vicenda di Lilly e il momento della giustizia”. Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha ricordato a Fanpage.it Claudio Sterpin, morto nelle scorse ore facebook