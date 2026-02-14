Lo spirito libero di Lucas Pinheiro Braathen la prima storica medaglia d' oro del Brasile nello sci alpino

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima medaglia d’oro del Brasile nello sci alpino, un risultato che ha sorpreso molti appassionati. Il motivo della sua vittoria è la determinazione dimostrata sulla pista di Bormio, dove ha affrontato con grinta il gigante tra la neve bagnata. Sul casco, Braathen aveva scritto “Vamos dançar”, un messaggio di gioia che si è trasformato in lacrime di felicità quando ha tagliato il traguardo.

Da piccolo preferiva la sabbia alla neve, il calcio agli sport invernali. Doppia nazionalità, fino al 2023 ha gareggiato con la Norvegia. Poi il ritiro e il ritorno in pista con la nazionale brasiliana. "Ho dimostrato che inseguendoli con passione i sogni si possono realizzare" Sul casco ha scritto: Vamos dançar. E dopo aver ballato tra i paletti del gigante, eccolo piangere di gioia sotto la neve annacquata di Bormio. Ha appena regalato al Brasile la prima medaglia della storia nello sci alpino. Lucas Pinheiro Braathen ha riscritto la storia dello sci lasciando la Norvegia, dove è nato nel 2000, per prendere la nazionalità della mamma.