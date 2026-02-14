Lo spettacolo delle stelle dell’hockey

L’hockey maschile è iniziato a Milano-Cortina 2026 a causa dell’apertura ufficiale dei giochi olimpici. Mercoledì, le prime partite hanno coinvolto le squadre di tutto il mondo, attirando molti spettatori sugli spalti e davanti agli schermi. Le partite si sono svolte in strutture all’avanguardia, pronte ad accogliere gli atleti e i tifosi.

Centoqarantasette giocatori della Nhl (il massimo campionato nordamericano) tornano a essere protagonisti di queste Olimpiadi, ponendo fine a un'assenza durata dodici anni Francesca Lollobrigida conquista l'oro anche nei 5.000 metri di Milano-Cortina 2026 A Milano-Cortina 2026 è scattata l'ora dell'hockey maschile. Mercoledì e giovedì infatti sono scesi sul ghiaccio della Santa Giulia Ice Hockey Arena i protagonisti di questa venticinquesima edizione dei giochi invernali. Con una grande novità. Grazie all'accordo siglato lo scorso anno fra National Hockey league (Nhl, il massimo campionato nordamericano), l'Associazione giocatori della Nhl (Nhlpa), la Federazione internazionale di Hockey su ghiaccio (Iihf) e il Cio, i giocatori della Nhl tornano a essere protagonisti di queste Olimpiadi, ponendo fine a un'assenza durata dodici anni.