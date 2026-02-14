Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il via alla gara di velocità su ghiaccio si avvicina: tra pochi minuti si disputano i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile, senza la partecipazione dell’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Si parte tra pochi minuti con i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile, dove non è presente l’Italia. 15.43 Doppio evento al Milano Speed Skating Stadium con i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile e i 500 maschili. 15.40 Buongiorno amici ed amiche di OA SPort e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed skating ai Giochi Olimpici d Milano Cortina 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, si parte con l’inseguimento a squadre

Questa mattina si tiene la gara dei 5000 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprendono con le gare di slittino e speed skating.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibile; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Jilek vince i 10000 m, terzo il 40enne Bergsma. Ghiotto lontano; LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: LOLLOBRIGIDA DELIRIO D’ORO! Bis olimpico per la mamma azzurra; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lorello di bronzo nei 5000 m! Eitrem e Jilek impressionanti.

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, sabato 14 febbraio, prosegue il programma dello speed skating in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium si entrerà ... oasport.it

LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Stolz cerca il bis nei 500 metriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed ... oasport.it

Speed skating, Lorello e Ghiotto fuori dal podio facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Speed Skating, Italia giù dal podio nei 10.000 metri uomini Oro a Jilek, 6° Davide Ghiotto, 8° Riccardo Lorello #SkySport #MilanoCortina2026 x.com