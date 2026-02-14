LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco alla quarta manche Flock cerca l’oro

Il singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi si avvicina alla quarta manche. Flock si prepara a difendere il suo vantaggio, mentre le avversarie tedesche Neise, Pfeifer e Kreher si avvicinano per tentare di superarla. La gara si fa più intensa, e l’attenzione resta puntata sulla possibilità che la statunitense possa conquistare l’oro, considerando la sua costanza nelle manche precedenti.

Le tedesche Neise, Pfeifer e Kreher si metteranno alla caccia di Flock, che non sembra voler scendere dal primo posto: è probabile, infatti, che sia proprio lei la vincitrice della medaglia d'oro, essendo stata la più costante nel corso delle tre batterie. Una sua mancata vittoria, sarebbe davvero clamorosa. Margaglio e Fumagalli partiranno come decima e dodicesima skeletonista. La startlist partirà dall'ultima in classifica alla fine della terza batteria, con Burger che aprirà del danze e con Flock che invece le chiuderà, con la speranza di vincere la medaglia d'oro a Milano Cortina.

Il singolo femminile di skeleton sta per iniziare alle Olimpiadi, e Margaglio e Fumagalli sono già pronti sulla linea di partenza.

L’evento di skeleton femminile alle Olimpiadi si svolge oggi a causa di un ritardo nel programma, e tra poco si assegnano le medaglie.

