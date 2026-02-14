LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la quarta manche Flock cerca l’oro

Il mondo dello sport segue con attenzione la gara di skeleton femminile alle Olimpiadi, poiché Flock tenta di conquistare l’oro nella quarta manche in corso. La competizione è in pieno svolgimento e le atlete scendono lungo la pista, mentre gli spettatori aspettano con ansia i risultati. A breve, anche Zunte affronterà l’ultima batteria, con l’estone che si presenta in pista con un vantaggio di un decimo di secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Ultima batteria anche per Zunte. L’estone chiude la sua gara con un vantaggio di 1.84 e un totale di 3:55.47. Ovviamente, è prima. 19.38 Delka supera la sudafricana e lo fa con un vantaggio di 79 centesimi. Totale finale di 3:57.31 per lei. 19.36 Totale di 3:58.10 per Burger che al momento, ovviamente, è in prima posizione. 19.33 Siamo in attesa del tempo di Burger. La sudafricana vuole evitare l’ultima posizione. 19.32 Le tedesche Neise, Pfeifer e Kreher si metteranno alla caccia di Flock, che non sembra voler scendere dal primo posto: è probabile, infatti, che sia proprio lei la vincitrice della medaglia d’oro, essendo stata la più costante nel corso delle tre batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi si avvicina alla quarta manche.

Flock ha dominato la prima manche dello skeleton femminile alle Olimpiadi, mentre Fumagalli e Margaglio hanno incontrato difficoltà nella gara in salita.

