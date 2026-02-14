LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sighel adesso serve maturità! Torna Fontana con la staffetta

Il pubblico assiste con emozione alla terza giornata di gare di short track alle Olimpiadi di Milano, dove Sighel affronta la pressione e deve dimostrare maturità. La competizione si svolge alla Ice Skating Arena, nel cuore della città, con numerosi spettatori che tifano per i loro atleti preferiti. Nel frattempo, Fontana torna in pista con la staffetta, cercando di portare punti importanti alla squadra italiana.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L 'entusiasmo è ancora palpabile dopo la straordinaria medaglia d'oro conquistata dall'Italia nella staffetta mista e l'argento di Arianna Fontana ma le polemiche non sono scemate in questi giorni. IIl ghiaccio torna protagonista ai Giochi di Milano Cortina 2026 con la terza giornata dedicata allo short track. Sabato 14 febbraio l'anello meneghino si accende nuovamente per una sessione che promette spettacolo e tensione, con l'Italia decisa a recitare un ruolo da protagonista davanti al proprio pubblico.

Il nome di Sighel torna a far parlare dopo una gara difficile, causata da un errore che potrebbe compromettere la qualificazione.

La staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l’Italia in testa.

Pietro Sighel torna su Arianna Fontana: «Niente di personale, ma il suo tempo con la squadra è stato limitato». facebook