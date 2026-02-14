LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco si comincia Odermatt favorito ma non troppo…

Matthias Odermatt scende in pista tra pochi minuti ai Giochi Olimpici, deciso a conquistare la medaglia d’oro. La gara di gigante maschile si svolge oggi con Odermatt in prima fila, ma il suo successo non è scontato. I piloti si preparano al via, mentre gli appassionati seguono con attenzione la diretta. La prima manche inizia alle 10.00, con la seconda prevista alle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.38 Si parte alle 10.00, poi seconda manche alle 13.30. 9.37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il programma e la startlist del gigante maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Bormio si tiene la discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La discesa maschile di Bormio, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si presenta come una gara aperta.

