LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni e Vinatzer cercano la rimonta

Franzoni e Vinatzer affrontano la seconda manche del gigante maschile alle Olimpiadi, sperando di recuperare posizioni dopo una prima run difficile. La gara si svolge sotto la guida di Helmut Krug, allenatore della Svizzera, che ha tracciato il percorso. La neve compatta e il freddo intenso influenzano le condizioni di gara, mettendo alla prova gli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 La seconda frazione è stata tracciata da Helmut Krug, allenatore della Svizzera. 13.13 La startlist della seconda manche: 1 38 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN 1:18.77 4.85 30 2 26 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA 1:18.72 4.80 29 3 39 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS 1:18.52 4.60 28 4 34 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG 1:18.45 4.53 27 5 31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:17.86 3.94 26 6 35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 1:17.56 3.64 25 7 16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:17.46 3.54 24 8 27 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 1:17.42 3.50 23 9 32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN 1:17.