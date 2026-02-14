LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | Prevc si mette davanti e aspetta Nikaido

Prevc ha conquistato il secondo posto nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, arrivando con un margine di 7.1 punti e spingendo Nikaido a tentare l’ultimo salto per il oro. A 20:31, l’atleta sloveno ha atterrato sull’HS, assicurandosi la medaglia d’argento e lasciando il pubblico in attesa dell’ultimo tentativo giapponese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ha ben 7.1 di margine. Oro Giapponese?? 20:31 Dunque, atterra all'HS Prevc e si assicura la medaglia d'argento. Sono 141.5 metri. ORA NIKAIDO! 20.30 Domen Prevc, deve provarci! 20:29 Sundal! Niente da fare! TOMASIAK ANCORA SUL PODIO! 20:28 Grandissimo Tomasiak, salto che vale più di Hoerl di misura, di stile e di punti!!! Alle porte della medaglia il polacco! TOMASIAK, per la seconda medaglia. 20:27 Discreto salto di Hoerl, va in testa perché aveva margine. Anche oggi deluso alla fine l'austriaco? HOERL! 20:26 Buon salto del bulgaro, che però atterra a 133.