LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | Pinheiro Braathen fa impazzire il Brasile! Tocca al biathlon

Il nome di Pinheiro Braathen ha fatto scalpore oggi, perché il suo exploit ha entusiasmato il Brasile durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara di biathlon si svolge sotto i riflettori, mentre gli atleti si sfidano in un clima di grande tensione. Intanto, gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa dei concorrenti, pronti a scoprire chi salirà sul podio.

Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un’ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara.

Oggi i giochi olimpici invernali si sono accesi con una giornata intensa.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

LIVE Gigante Oro Braathen, è la prima medaglia del Brasile! Secondo Odermatt. Caduto VinatzerFranzoni lontano, De Aliprandini perde lo sci come Paris, fuori Kastlunger. Dietro al brasiliano ci sono Odermatt e Meillard ... gazzetta.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: l’Italia ci ha fatto sognare nella staffetta femminile di fondo. Ora il giganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

A meno di una settimana dalla terribile caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale: https://fanpa.ge/8yxln facebook

MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com