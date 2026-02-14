LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | ottimo ritorno di Flora Tabanelli!

Flora Tabanelli ha vinto una medaglia d'oro, e questa vittoria ha aumentato l’entusiasmo tra gli appassionati di sport in Italia. La gara si è svolta sotto un sole freddo e luminoso, attirando numerosi spettatori lungo le tribune di Cortina. Oggi, la nostra attenzione si concentra sui risultati di questa giornata, mentre gli atleti continuano a sfidarsi sulle piste di Milano e Cortina.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l'aveva costretta a fermarsi, portando con sé l'entusiasmo di un'atleta che vuole risalire sul podio. Vittozzi si è classificata quinta nel biathlon durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcuni errori sulla neve. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici. Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE. Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona.