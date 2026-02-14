Il curling femminile ha portato l’Italia in corsa, mentre Vinatzer fatica a mostrare il suo talento nelle discipline di oggi. La gara di curling si svolge a pochi chilometri dal centro di Milano, attirando l’attenzione dei tifosi italiani che seguono con ansia ogni tiro. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sfide intense, con atleti pronti a dare il massimo per conquistare medaglie e gloria.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: Italia in corsa nel curling femminile, Vinatzer non incanta

Milano, 13 febbraio 2026 – La finale di curling tra Italia e Gran Bretagna si è conclusa in una volata emozionante, con gli atleti italiani che sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro grazie a un tiro decisivo all’ultimo punto, nonostante una pressione enorme e un avversario agguerrito.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Gigante maschile diretta Olimpiadi: segui la gara di Franzoni, Vinatzer e De Aliprandini a Milano Cortina liveContinuano senza sosta i Giochi Invernali 2026 con tante speranze azzurre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: in corso il curling, tra poco il giganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

