Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolgono le gare di speed skating sui 500 metri, dopo che un problema tecnico ha causato il ritardo della partenza. Nel frattempo, si attendono con ansia gli eventi di skeleton, che inizieranno tra poco. La giornata promette emozioni intense sui ghiacci delle montagne italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 14 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: in corso i 500 metri di speed skating, a breve lo skeleton

Il bronzo conquistato da Moioli ha portato entusiasmo tra gli appassionati, mentre gli atleti si preparano ora per le gare di speed skating e skeleton.

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il fatto che l’Italia abbia schierato più atleti rispetto alle precedenti edizioni ha portato a un aumento delle aspettative.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

LIVE Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico al Quirinale: diretta video

Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: in corso i 500 metri di speed skating, a breve lo skeletonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Diretta Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Live finali e programma del giorno (oggi sabato 14 febbraio)Diretta Olimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi sabato 14 febbraio, il programma e le finali del giorno, avremo otto titoli in palio. ilsussidiario.net

: La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona, sarà con facebook

Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com