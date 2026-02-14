LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | bis d’oro per Stolz Ora lo skeleton

Il 14 febbraio, la vittoria di Stolz nello skeleton ha portato il suo secondo oro a Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il primo nella gara di ieri. La atleta tedesca ha dominato la discesa finale, dimostrando grande freddezza e velocità sulla pista di Cesana Torinese. Con questa vittoria, Stolz si conferma come una delle favorite della competizione, mentre gli altri atleti cercano di recuperare terreno.