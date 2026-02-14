LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | azzurre sconfitte nel curling Ora la staffetta femminile

Il curling femminile si è concluso con una sconfitta per le atlete italiane, che hanno perso una partita importante contro la Norvegia. La squadra azzurra ha tentato di mantenere il ritmo, ma ha commesso alcuni errori chiave negli ultimi tiri. Questo risultato potrebbe influire sulla loro qualificazione nelle fasi successive dei giochi. Ora le atlete si preparano per la gara di staffetta femminile, in programma tra poche ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.