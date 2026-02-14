LIVE Italia-USA 0-6 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre cedono alle Maestre americane fra gli applausi del pubblico

L’Italia ha subito una sconfitta pesante contro gli Stati Uniti nel match di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, perdendo 0-6. La causa principale è stata la forte differenza di esperienza tra le due squadre, con le americane che hanno dominato fin dai primi minuti. La partita si è giocata davanti a un pubblico attento e rumoroso, che ha applaudito le azioni delle giovani azzurre nonostante il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su OA Sport. Buona notte! Al netto di una sconfitta attesa, grande prova di Nadia Mattivi e compagne che tengono botta nel primo terzo di gara agli States addirittura sfiorando il vantaggio con Reyes. Poi le statunitensi vanno in vantaggio e nel secondo periodo dilagano portandosi a casa la partita e staccando il biglietto per le semifinali contro la Svezia. FINISCE QUI: Italia-Stati Uniti 0-6. 01:00 Ultimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre cedono alle Maestre americane fra gli applausi del pubblico LIVE Italia-USA 0-0, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane che premono, si difendono bene le azzurre L’Italia e gli Stati Uniti si affrontano nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi, un incontro equilibrato che si decide negli ultimi minuti. LIVE Italia-USA 0-4, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: scappano nel punteggio le americane a metà del secondo periodo Le statunitensi dominano l’incontro di hockey ghiaccio femminile contro l’Italia alle Olimpiadi, segnando quattro volte e allontanandosi nel punteggio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. L'ITALIA fa la storia! Le Azzurre battono 4-1 la Francia | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Argomenti discussi: LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer; LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!; Hockey, Usa-Canada 5-0, ma è festa in tribuna. Americane contro l’Italia nei quarti. LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre che vanno a caccia di un gol che sarebbe comunque storicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:14 Penalità per Guerriero, finisce in panca puniti per 2 minuti a seguito di un Cross-Checking. Italia in 1+4 ... oasport.it Olimpiadi 2026, la diretta: pattinaggio artistico, Malinin delude ed è in lacrime. Giacomel e Ghiotto deludono. Hockey quarti donne: Italia-Usa 0-6Unica medaglia di giornata il bronzo di Moioli nello snowboard cross. Nel curling maschile una vittoria e una sconfitta, finale a sorpresa nel pattinaggio artistico ... corriere.it Che spettacolo l'hockey olimpico! Qui tutte le foto di Mattia Martegani dall'Ice Hockey Arena di Milano: https://www.varesenews.it/photogallery/italia-slovacchia-di-hockey/ #hockey #olimpiadi facebook Che peccato per la Nazionale di hockey maschile, con l'Italia che perde 3-2 contro la Slovacchia nella seconda partita del girone: gol azzurri di Matt Bradley e Dustin Gazley. Domani alle 16.40 l'ultima sfida del girone, contro la Finlandia #Olimpiadilnvernali20 x.com