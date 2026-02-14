LIVE Italia-Svezia 4-6 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata delle svedesi

Le svedesi hanno rubato la mano alle italiane durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi, portando il punteggio a 4-6. Le atlete svedesi sono riuscite a conquistare punti cruciali nel finale, sorprendendo le italiane con mosse rapide e precise. La gara si sta svolgendo in diretta, con gli spettatori che seguono ogni mossa delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.01 Knochenhauer boccia la guardia italiana. Lo Deserto prende il centro della casa. 20.59 Imperfetta bocciata di Knochenhauer con la battente che esce e la stone rossa che resta in casa. Lo Deserto mette un'altra rossa a punto, questa volta bene in linea con la guardia. 20.57 Guardia alta sul lato destro della pista per le svedesi. Zardini Lacedelli va a punto alle spalle della guardia italiana, con la stone rossa che non si nasconde del tutto. 20.55 Guardia bassa sulla center line per Scharback.