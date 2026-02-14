LIVE Italia-Svezia 4-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | nuovo sorpasso delle azzurre

L’Italia ha vinto la partita contro la Svezia 4-3, grazie a un ultimo tiro decisivo delle azzurre. La sfida si è giocata oggi alle Olimpiadi di Pechino e ha regalato emozioni intense fino all’ultimo minuto. Le ragazze italiane hanno mantenuto alta la concentrazione, portando a casa un risultato importante per la loro corsa nel torneo.

20.29 Freeze di Mcmanus che prende il punto sulla rossa. 20.28 Mcmanus boccia la prima rossa in casa. Fa lo stesso Mathis che però esce con la battente. 20.27 Knochenhauer boccia la prima rossa a punto, Mathis riposiziona la stone italiana. 20.26 Lo Deserto boccia la gialla in casa. Restano due rosse a punto. 20.24 A punto Lo Deserto, Knochenhauer prova ad aprire bocciando le due guardie con la battente che diventa una guardia sul lato sinistro. 20.22 Sia l'Italia che la Svezia vanno a punto alle spalle delle guardie, con la stone svedese che si copre leggermente di meno