LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco le qualificazioni attesa per Flora Tabanelli!

Flora Tabanelli si prepara a scendere in pedana per le qualificazioni del freestyle femminile alle Olimpiadi, dopo che la sua posizione di partenza è stata annunciata. La gara si svolge oggi e i tifosi aspettano con ansia di vederla in azione, mentre anche Maria Gasslitter si prepara per la sua prova, prevista più avanti nel programma. La lista delle atlete mostra che Tabanelli sarà la quarta a partire, mentre Gasslitter sarà la ventitreesima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Di seguito la statlist completa. Flora Tabanelli sarà la quarta in ordine di startlist, Maria Gasslitter la ventitreesima. 1 10 2534563 GU Ailing Eileen CHN 2003 11 2 5 2534255 LIU Mengting CHN 2004 6 3 3 2532831 HOEFFLIN Sarah SUI 1991 4 4 1 2538904 TABANELLI Flora ITA 2007 1 5 4 2533924 OLDHAM Megan CAN 2001 5 6 6 2534885 MUIR Kirsty GBR 2004 7 7 2 2532209 GREMAUD Mathilde SUI 2000 3 8 8 2532452 WOLF Lara AUT 2000 9 9 7 2532733 KARAVA Anni FIN 2000 8 10 9 2533135 HARWOOD Rell USA 2001 10 11 16 2535091 YANG Ruyi CHN 2005 19 12 12 2535753 MOHR Muriel GER 2006 14 13 21 2540229 KRUMME Avery USA 2008 28 14 15 2533050 HAMILL Marin USA 2001 17 15 13 2534921 ANDREWS Ruby Star NZL 2004 15 16 11 2538748 URNESS Naomi CAN 2004 12 17 18 2532574 KOTSAR Kateryna UKR 2000 23 18 17 2531561 TANNO Giulia SUI 1998 21 19 14 2537064 ANDRASKA Anouk SUI 2004 16 20 19 2532939 GASKELL Elena CAN 2001 25 21 22 2537372 DUMONT ZANELLA Kim FRA 2005 30 22 25 2539061 TROTTER Sylvia NZL 2007 33 23 26 2539335 GASSLITTER Maria ITA 2006 35 24 29 2534245 CLARKE Skye CAN 2002 40 25 27 2531917 EIE Sandra NOR 1995 36 26 24 2533087 HENDERSON Grace USA 2001 32 27 28 2533643 KOGA Yuna JPN 2002 39