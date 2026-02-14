LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | cominciano le qualifiche attesa per Tabanelli

La gara di freestyle Bir Air femminile alle Olimpiadi è iniziata, e la cinese Tabanelli ha già fatto segnare un punteggio di 86.00, dimostrando grande sicurezza nelle prime rotazioni. La qualificazione è appena cominciata e l’atleta asiatica si distingue subito sul ghiaccio. I tifosi sono in attesa di vedere se riuscirà a mantenere questa prestazione durante tutte le qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Parte subito forte la cinese che sale subito a 86.00, quattro rotazione complete per lei. 19.30 Si parte proprio con Ailing Eileen Gu 19.29 Si parte, Amici di OA Sport. Comincia la prima run! 19.27 L'atleta che darà il "la" alla prima run sarà un'icona del freestyle: la cinese Ailing Eileen Gu. L'atleta cerca la giusta concentrazione prima del via. 19.25 Sale la tensione a Livigno! 5 minuti e si parte! 19.23 Attenzione anche a Maria Gasslitter che, dopo aver centrato la finale nello slopestle, farà di tutto anche per ripetersi. 19.21 C'è grandissima curiosità su Flora Tabanelli.