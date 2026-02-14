LIVE Busto Arsizio-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu guida la formazione meneghina ed è 20-15

Egonu segna un punto decisivo durante la partita tra Busto Arsizio e Milano, e questa azione ha contribuito a mantenere il punteggio in parità, mentre le milanesi continuano a spingere forte in attacco. La giocatrice meneghina ha già raggiunto i 20 punti, dimostrando un livello di forma superiore e portando il ritmo della partita su un livello intenso. Piva, con un attacco preciso, ha messo in difficoltà la difesa di Busto, che fatica a reagire, mentre Parra ha sfruttato un errore di battuta per mettere a terra il pallone e allontanare le avversarie. Pietr

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-22 Parra va a segno con un bell’attacco e Milano nulla può 15-22 Errore di Busto in palleggio e Milano ringrazia 15-21 Punto di Piva che prosegue in un ottimo inizio di match 15-20 Pietrini attacca e Busto non riesce a riorganizzarsi 15-19 Egonu!!!! Scatenataaaaaaaaa! Ennesimo attacco impossibile da difendere per Busto. 15-18 Ancora un errore per Milano in battuta 14-17 Questa volta Milano sbaglia in attacco e spreca una buona chance 13-17 Ancora Egonu! Che parziale della fuoriclasse azzurra! Attacco che va in lungolinea 13-16 Egonu inesorabile! Attacco preciso che non lascia scampo alle rivali 13-15 Ed ora muro di Kurtagic! Milano cambia marcia? 13-14 Egonu di finezza e difesa bustocca che non riesce a reagire 13-13 Splendido attacco di Piva e diagonale che non lascia scampo 13-12 Ancora battuta errata per le ospiti 12-12 Egonu! Implacabile! Schiacciata poderosa e Busto può solo toccarla in ricezione 12-11 Bosio sbaglia in battuta 11-11 Pietrini attacca e va in mezzo al muro di Busto per un punto che riporta il match in parità 11-9 Obossa piega le mani del muro meneghino e centra un punto importante 10-9 Splendida veloce di Milano con Kurtagic che la mette a terra 10-8 Stavolta errore in battuta di Milano e palla che esce a lato 9-8 Egonu stavolta non sbaglia! Diagonale potente e preciso che le padrone di casa possono solo deviare 9-7 Ottima battuta di Milano e le padrone di casa sbagliano in ricezione 9-6 Milano reagisce a muro e si riporta in corsa 8-4 Ace di Busto! Milano costretta al time out! 7-4 Ancora un ottimo attacco di Battista che dalla distanza non dà scampo a Milano 6-4 Egonu attacca, cerca le mani del muro, ma la palla va altissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu guida la formazione meneghina ed è 20-15 LIVE Milano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Paola Egonu trascina la Numia a tre punti fondamentali LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la partita Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Busto Arsizio-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa a caccia di punti per i playoff; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); ANNA VON HAUSSWOLFF + Mare: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano; Olimpiadi in diretta: Lollobrigida e Brignone d’oro, argento per Fontana. Bronzo nello slittino. LIVE Busto Arsizio-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il derby!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Torcolacci a rete non sbaglia e piega le mani del muro meneghino 0-1 Subito Egonu! Attacco impressionante ... oasport.it Big match nella bolgia. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa MilanoNella bolgia della E-Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Nella bolgia della E-Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la ... ilgiorno.it DALLE 20:30 SU RAIPLAY & VBTV BUSTO ARSIZIO VS MILANO Alle 20:30 Vero Volley in trasferta alla E-work Arena sfiderà le padrone di casa di UYBA Volley Busto Arsizio nella 12ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà Segui la diretta su facebook