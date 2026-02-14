Martina Wierer ha commesso un altro errore al poligono durante la gara di biathlon alle Olimpiadi, compromettendo così il suo piazzamento. La norvegese Kirkeeide ha invece sparato senza sbagliare, mantenendo la posizione, mentre Wierer si trova attualmente in nona posizione. Tra poco, sulla pista, scenderà anche Vittozzi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.24:: Un altro errore Wierer, zero di Kirkeeide a terra, è nona 15.23: Zero di Carrara a terra, è 17ma. Quinta Minkkinen sullo zero. Sbaglia due volte Simon in piedi 15.22: Due errori di Braisaz a terra, si tira fuori dalla zona medaglia 15.21: Non sbaglia E. Oeberg che è ottava dopo il primo poligono, zero di Tandrevold che è più indietro 15.20: Un errore di Jeanmonnot in piedi, non sbaglia Michelon a terra ed è terza 15.19: ZERO DI VITTOZZI che però è lenta sugli sci, nona a 12? da H. Oeberg 15.18: Bene anche la svedese Gestblom che è terza con lo zero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Wierer sbaglia al poligono, tra poco Vittozzi

Benvenuti alla diretta del biathlon sprint femminile di Ruhpolding 2026, valida per la Coppa del Mondo 20252026.

Benvenuti alla copertura in tempo reale della sprint femminile di Ruhpolding 2026.

