LIVE Biathlon sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA | chi fermerà le invincibili francesi?

La gara di oggi si svolge perché le atlete francesi continuano a dominare, mentre la competizione si fa sempre più intensa. Le biathlete si sfidano sulle piste di Milano Cortina, con le prime a mettere alla prova la loro velocità e precisione. La sprint femminile rappresenta un momento chiave per cambiare gli equilibri della competizione e mettere sotto pressione le avversarie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 15 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 7.5 km, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.45 ad Anterselva. Gara secca e nervosa in cui dieci chilometri e due poligoni – uno a terra e uno in piedi – possono decidere tutto in una manciata di secondi. L’Italia va a caccia di riscatto e sogna la seconda medaglia della propria spedizione, affidandosi alle sue stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, affiancate da Michela Carrara e Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

