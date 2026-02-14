Lite tra vicini e spari in cortile due uomini in fin di vita a Brugherio

Un litigio tra vicini ha portato a una sparatoria nel cortile di una casa a Brugherio, lasciando due uomini gravemente feriti. L’incidente è avvenuto venerdì 13 febbraio nel pomeriggio, all’incrocio tra via Torazza e via Lodigiana, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto riferiscono i testimoni, i due uomini si sono affrontati con violenza prima che uno dei due estrasse un’arma da fuoco e sparasse. I colpi hanno raggiunto entrambi, che ora sono in condizioni disperate all’ospedale. La scena ha attirato diversi residenti e ha messo in moto le indagini dei

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lite tra vicini e spari in cortile, due uomini in fin di vita a Brugherio Brugherio, la lite tra vicini degenera: 60enne spara a due uomini. Arrestato, i feriti sono gravi in ospedale Un uomo di 60 anni ha sparato a due vicini durante una lite a Brugherio, causando gravi ferite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecco, lite tra vicini con spray al peperoncino: 60enne ferito; Lite tra vicini a Brossasco finisce in tribunale. Rumori, minacce e uno sputo in faccia; Lite tra vicini di casa a Brugherio finisce a colpi di pistola: due feriti, fermato un 60enne; Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio. Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericoloDopo la violenta lite tra vicini di casa finita a colpi di pistola a Brugherio, il figlio 26enne è ricoverato in gravi condizioni, il padre è fuori ... ilnotiziario.net Brugherio, lite tra vicini degenera: uno spara e manda gli altri due in ospedale in codice rossoÈ accaduto in una casa di corte tra le vie Torazza e Lodigiana. Tra i tre ci sarebbero antichi rancori per questioni di vicinato: il 60enne che ha sparato è in stato di fermo ... milano.corriere.it Lite tra vicini a Brossasco finisce in tribunale. “Rumori, minacce e uno sputo in faccia” x.com Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio (Adnkronos) - Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato 'la iena' è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. S - facebook.com facebook