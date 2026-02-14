L’Italia femminile è in un tunnel | quarta sconfitta di fila con la Svezia sogni svaniti
L’Italia femminile ha perso contro la Svezia, che ha vinto la quarta partita consecutiva, a causa di alcune decisioni sbagliate e di errori durante l’ultimo set. La squadra azzurra ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare il risultato. La sconfitta mette fine a ogni possibilità di passare il turno nel torneo di curling alle Olimpiadi Invernali 2026.
L’Italia non riesce a dare una svolta alla propria avventura nel torneo di curling femminile che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026: dopo aver battagliato alla pari con la Svizzera, avere ceduto di schianto contro la Corea del Sud e non avere concretizzato un’occasione favorevole contro la Cina, le azzurre si sono dovute inchinare anche al cospetto dell’imbattuta Svezia (capolista con quattro affermazioni in serie) con il punteggio di 8-6. La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis rimangono al palo: ultimo posto in classifica generale senza vittorie e ora la rincorsa per la già difficile qualificazione alle semifinali si è complicata ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it
