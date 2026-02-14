L’Italia delle frane dal Vajont a Niscemi Il geologo del Cnr | cos’è il Copernicus ground motion e come ci può aiutare
Fausto Guzzetti, geologo del Cnr e docente all’università di Durham, ha spiegato che le frane in Italia sono un problema che si ripresenta frequentemente, dalla tragedia del Vajont alle recenti criticità a Niscemi. La causa principale di questi eventi si lega alle caratteristiche geologiche e alle variazioni di umidità del terreno. Guzzetti ha mostrato come il satellite Copernicus ground motion possa monitorare i movimenti del suolo in tempo reale, aiutando a prevedere eventuali scivolamenti e a interviene prima che si verificano danni.
Roma, 14 febbraio 2026 – Fausto Guzzetti, geologo del Cnr e professore all’università di Durham, in Gran Bretagna, le frane sono il suo pane quotidiano. Dal Vajont a Niscemi: siamo il Paese dei disastri. "L’Italia è un paesaggio geologicamente giovane, e questo è anche ciò che la rende così attraente, così bella. Noi ci facciamo poco conto, lo pensiamo poco. Ma i nostri paesaggi così apprezzati in tutto il mondo sono il risultato di fenomeni catastrofici come terremoti o eruzioni vulcaniche che alzano o abbassano montagne, frane o valanghe, alluvioni e inondazioni costiere che contribuiscono a formare le pianure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il geologo sulla frana di Niscemi: “Dimensioni mai viste, paragonabili a quella del Vajont”. Cosa può succedere ora
La frana di Niscemi ha lasciato tutti senza parole.
L’esperto: «Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quella del Tessina»
La frana di Niscemi è ufficialmente la più grande d’Italia, superando quella del Tessina in Alto Adige.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
