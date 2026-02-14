L’Italia delle frane dal Vajont a Niscemi Il geologo del Cnr | cos’è il Copernicus ground motion e come ci può aiutare

Roma, 14 febbraio 2026 – Fausto Guzzetti, geologo del Cnr e professore all’università di Durham, in Gran Bretagna, le frane sono il suo pane quotidiano. Dal Vajont a Niscemi: siamo il Paese dei disastri. "L’Italia è un paesaggio geologicamente giovane, e questo è anche ciò che la rende così attraente, così bella. Noi ci facciamo poco conto, lo pensiamo poco. Ma i nostri paesaggi così apprezzati in tutto il mondo sono il risultato di fenomeni catastrofici come terremoti o eruzioni vulcaniche che alzano o abbassano montagne, frane o valanghe, alluvioni e inondazioni costiere che contribuiscono a formare le pianure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La frana di Niscemi ha lasciato tutti senza parole.

La frana di Niscemi è ufficialmente la più grande d’Italia, superando quella del Tessina in Alto Adige.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dissesto e frane: il quadro nazionale nei dati e mappe Ispra - SNPA; Catastrofi naturali, in Italia solo il 7% delle case è assicurato. E nel resto d’Europa?; Italia che frana: Niscemi non sarà l’ultima. Serve pianificare; Il 94,5% dei Comuni è a rischio frana in Italia, cosa dobbiamo imparare dai casi di Niscemi e Petacciato.

Quali sono gli altri rischi di frana in Italia e cosa insegnano i casi di Niscemi e PetacciatoDalla frana di Niscemi ai dati Ispra sul dissesto idrogeologico: perché quasi tutti i comuni italiani hanno aree a rischio e come, a Petacciato, si prova a fermare una delle più grandi frane d’Europa ... wired.it

Non solo Niscemi: i paesi seduti su una franaCase da evacuare e quartieri da spostare: milioni di italiani sono esposti al dissesto idrogeologico e l'emergenza fa parte della quotidianità. Non tutti possono convincerci: ecco dove si rischia davv ... today.it

A Fuoritg abbiamo parlato dell'Italia che frana. Nel comune di Baiso nell’Appennino reggiano, c'è una tra le frane attive più grandi e pericolose d’Europa, spesso indicata come la più estesa o tra le più imponenti per attività di movimento. facebook

Nuova perturbazione sull'Italia. Vento forte, mareggiate e tanta pioggia. Disagi e frane in Liguria, Campania e Calabria. Si teme per i territori già colpiti dal maltempo delle ultime settimane x.com