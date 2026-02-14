Bonelli critica l’aiuto italiano all’Africa, sostenendo che si tratta di colonialismo mascherato. La sua preoccupazione nasce dai progetti di investimenti immediati di 1,4 miliardi di euro e dai effetti a catena che potrebbero seguire. Secondo lui, il governo si propone di creare un ponte tra Italia e Africa, ma questa strategia rischia di riproporre vecchi schemi di dominazione.

Un’idea: «Facciamo da ponte». E un argomento solido, investimenti subito per 1,4 miliardi più tanti altri per l’effetto volano. È con queste carte che nel pomeriggio Giorgia Meloni sbarca ad Addis Abeba per il secondo vertice Italia-Africa, con Etiopia e altri 13 Paesi. Energia, sanità, sicurezza alimentare, formazione, commercio, progetti di sviluppo. Anche i flussi. «Stiamo rivoluzionando il modo di guardare al continente - dice aprendo i lavori. Non ci interessa sfruttare la migrazione per ottenere mano d’opera a basso costo, vogliamo invece combattere le cause profonde che spingono i giovani a lasciare i luoghi dove sono nati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia aiuta l’Africa, ma per Bonelli è colonialismo

Il deputato Bonelli ha denunciato che il piano Mattei, annunciato dal governo, mira a sfruttare le risorse africane senza offrire benefici concreti ai paesi coinvolti.

