L’Italia ha conquistato la fiducia degli avversari grazie alla vittoria contro la Scozia nel Sei Nazioni 2026, e oggi pomeriggio si prepara a sfidare l’Irlanda alle 15. La squadra italiana, guidata dal ct Kieran Crowley, ha dimostrato una determinazione sorprendente nel primo match, attirando l’attenzione degli esperti di rugby. Alla vigilia del secondo incontro, gli azzurri sono pronti a mettere a dura prova i padroni di casa, che si aspettano un match difficile e intenso.

di Massimo Selleri L’Italia fa paura. Dopo l’esordio vincente del Sei Nazioni 2026 con la Scozia, oggi pomeriggio gli azzurri (ore 15.10 diretta su Sky e Tv8) scenderanno in campo a Dublino contro l’Irlanda e se il ct azzurro Gonzalo Quesada rispetto alla formazione di sette giorni fa farà un solo cambio, l’ingresso di Lorenzo Pani che andrà a sostituire l’indisponibile Brex, il suo collega Farwell effettuerà ben sette variazioni rispetto alla squadra che ha affrontato la Francia. A Parigi “The Shamrocks“ sono naufragati uscendo dal campo con le ossa rotte e con un pesante 14-36 sulle spalle, un risultato che dà la misura di quanto i padroni di casa oggi abbiano bisogno di una prestazione che riscatti quella precedente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Italia a Dublino per un altro sogno. Gli azzurri fanno paura all’Irlanda

L’Italia affronta l’Irlanda a Dublino per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, perché vuole riscatto dopo le ultime sconfitte.

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

