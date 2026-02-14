Gloria Lisi e Stefano Brunori, consiglieri comunali senza tessera di partito, hanno scoperto di essere stati respinti dall’associazione dei Verdi, che ha scelto di non riceverli nemmeno per un colloquio. La decisione ha suscitato la loro rabbia, perché si aspettavano un confronto diretto prima di un rifiuto definitivo. La loro richiesta di iscrizione, presentata settimane fa, è stata ignorata e non è stata data alcuna spiegazione ufficiale.

"Una completa chiusura nei nostri confronti, senza nemmeno volerci incontrare". Gloria Lisi e Stefano Brunori, attualmente consiglieri comunali nel Gruppo Lisi, e senza tessere di partito, si sono visti rifiutare la richiesta di iscrizione ai Verdi. La bocciatura è arrivata a mezzo raccomandata in questi giorni. "Nella raccomandata non hanno nemmeno indicato i motivi dell’esclusione". Un piccolo paradosso, ma rivelatore, incalzano i due consiglieri, visto che "viene citato l’articolo 3 del loro regolamento che indica proprio al secondo comma la possibilità di un contraddittorio". Ma il confronto non c’è mai stato, nonostante le richieste via mail, e nel frattempo è arrivata la bocciatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lisi ‘Verde’ di rabbia. Rifiutata l’iscrizione

Lisi 'Verde' di rabbia. Rifiutata l'iscrizione.

