Lisa Vittozzi rammaricata | Ho dato tutto ma non è bastato Qualcosa sugli sci non ha funzionato

Lisa Vittozzi si dice delusa dopo aver perso la finale di sprint a Anterselva, accusando problemi tecnici con gli sci che hanno influenzato la sua prestazione. La campionessa italiana ha spiegato di aver dato il massimo, ma qualcosa non ha funzionato durante la gara. La sua uscita anticipata ha lasciato spazio a qualche rimpianto tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che avevano sperato in una finale più combattuta.

Pensare positivo. Lisa Vittozzi esce dalla sprint olimpica di biathlon ad Anterselva con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Al centro della sua gara c’è uno zero pieno al tiro che le vale il quinto posto, ma anche un distacco che le nega il podio e che pesa già in prospettiva inseguimento. Al termine della prova alla Südtirol Arena, la sappadina ha commentato così la sua gara: “ Ho dato tutto e non è bastato per il podio ma sono soddisfatta perchè più di così non potevo fare “. Un giudizio che fotografa una prestazione costruita con grande solidità al poligono, ma condizionata da un gap sugli sci che si è accumulato sin dai primi chilometri: “ Già dopo il primo poligono pagavo 15 secondi, vedremo cosa non ha funzionato al meglio “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi rammaricata: “Ho dato tutto, ma non è bastato. Qualcosa sugli sci non ha funzionato” Lisa Francesia Boirai: “Grandissima esperienza, ho dato tutto, ci ho provato fino alla fine” Lisa Francesia Boirai ha vissuto una grande esperienza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è riuscita a superare gli ottavi di finale dello snowboard cross. “Ce l’ho messa sempre tutta, ma qualcosa non ha funzionato. Probabilmente è arrivato più il personaggio che la persona”: falliti i ristoranti di chef Elis Marchetti Chef Elis Marchetti riflette sul fallimento dei suoi ristoranti, riconoscendo che forse ha dato più importanza al personaggio che alla persona. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Lisa Vittozzi ancora sul podio con la staffetta mista alla Coppa del Mondo di biathlon: «Non mi aspettavo un inizio così»BELLUNO - Due secondi posti in 24 ore. Lisa Vittozzi non poteva sperare in un ritorno migliore a oltre 20 mesi dall'ultima presenza nella Coppa del Mondo di biathlon. Dopo il podio ottenuto sabato ... ilgazzettino.it Lisa Vittozzi: Sin da ragazzina puntavo a vincere la Coppa del Mondo/ Ora sogno l’oro olimpico!Lisa Vittozzi è riuscita a conquistare uno storico successo in Coppa del Mondo di biathlon in Canada: l’atleta si è raccontata al Corriere della Sera dopo il trionfo. Lisa Vittozzi, la voglia di ... ilsussidiario.net Lisa Vittozzi centra un doppio zero ma è lenta sugli sci: quinta alla fine la friulana nella 7,5 km sprint facebook CHE PECCATO LISA Lisa Vittozzi chiude tutti i bersagli della Sprint con tempi da Nembo Kid, ma un passo sugli sci molto deficitario la costringe al quinto posto, lontana 17 secondi dal podio Medaglia d'oro per Maren Kirkeeide (primo titolo olimpico in x.com