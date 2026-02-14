L’intervento della premier Meloni all’assemblea dei leader dell’Unione africana testo e video integrale

Giorgia Meloni ha parlato sabato 14 febbraio 2026 ad Addis Abeba, in risposta alle richieste dei leader africani di rafforzare i legami con l’Italia. La premier ha sottolineato l’impegno del governo italiano nel sostenere progetti di sviluppo in Africa e ha annunciato nuovi investimenti per migliorare le infrastrutture nei paesi del continente. Durante il suo intervento, Meloni ha anche evidenziato la volontà di promuovere la cooperazione tra Italia e Africa in settori come l’energia e l’agricoltura.

Pubblichiamo, dal sito di Palazzo Chigi, l'intervento pronunciato sabato 14 febbraio 2026 ad Addis Abeba, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla seduta plenaria della trentanovesima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana. «Signori Presidenti, Signori Primi Ministri, Autorità, Signore e Signori, è un grande onore per me essere qui con voi oggi e ringrazio di cuore, ancora una volta, il Presidente Youssouf e il Presidente Lourenço, così come tutti voi, per questa storica opportunità offerta all'Italia. L'invito a partecipare all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, la sede nella quale questa organizzazione discute le sue scelte politiche fondamentali e determina gli indirizzi strategici del Continente, è un riconoscimento che non può che inorgoglire l'Italia e che l'Italia accoglie con rispetto e senso di responsabilità.