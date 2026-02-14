L' Inter riallunga Zielinski gela la Juve al 90' 3-2 ma i bianconeri recriminano

L’Inter ha pareggiato contro la Juventus all’ultimo minuto, e Zielinski ha segnato il gol che ha gelato i bianconeri al 90’. La partita si è conclusa 3-3, con i nerazzurri che avevano preso il vantaggio grazie a due autogol di Cambiaso e successivi gol di Esposito e Zielinski. La Juventus ha risposto con le reti di Locatelli e Cambiaso, ma il pareggio è arrivato solo nel recupero. I bianconeri continuano a contestare alcune decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato finale.

Inter 3 – 3 Juventus Marcatori: 17' pt aut. Cambiaso, 26' pt Cambiaso; 31' st Esposito, 38' st Locatelli, 45' st Zielinski Inter (3-5-2) Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5.5 (21' st F.P. Esposito 7), Barella 6 (9' st Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6.5 (21' st Diouf 6), Dimarco 6.5; Thuram 6 (41' st Bonny sv), Lautaro 5. In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, Acerbi, De Vrij, Darmian, Cocchi, Mkhitaryan, Frattesi. Allenatore: Chivu 6.5. Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 6.5, Kelly 6, Cambiaso 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter riallunga, Zielinski gela la Juve al 90' (3-2), ma i bianconeri recriminano Inter-Juventus 3-2, decide Zielinski al 90’: bianconeri in dieci per oltre un tempo Zielinski ha deciso la partita all’ultimo secondo, portando l’Inter a vincere 3-2 contro la Juventus, che ha giocato in dieci uomini per più di un’ora. L'Inter batte la Juve 3-2: Zielinski decisivo al 90’ L'Inter ha vinto il derby contro la Juventus 3-2 grazie a un gol di Zielinski al 90°, un risultato che ha lasciato molti tifosi senza fiato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: L’Inter fa suo il derby d’Italia e riallunga in testa; Video gol: l'Inter allunga in vetta, Juve battuta 3-2; L'Inter riallunga, Zielinski gela la Juve al 90' (3-2), ma i bianconeri recriminano; Inter-Juventus 3-2, derby folle a San Siro: decide Zielinski tra spettacolo e polemiche. L'Inter riallunga, Zielinski gela la Juve al 90' (3-2), ma i bianconeri recriminanoMarcatori: 17' pt aut. Cambiaso, 26' pt Cambiaso; 31' st Esposito, 38' st Locatelli, 45' st Zielinski Inter (3-5-2) Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5.5 ... msn.com Zielinski si è preso l’Inter: gol decisivo contro la Juve, scacciata la maledizione big matchL'Inter batte la Juventus per 3-2 e sfata il tabù big match: decisivo Piotr Zielinski, al suo quarto gol contro i bianconeri ... gianlucadimarzio.com Serie A, l’Inter batte la Juventus e riallunga sul Milan: partita rocambolesca e polemiche per il rosso a Kalulu facebook