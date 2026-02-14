L' inflazione americana è più bassa delle attese Buone notizie per Warsh

L’inflazione negli Stati Uniti è scesa più del previsto a gennaio, sorprendendo gli analisti e riducendo il timore di un aumento rapido dei prezzi. La notizia arriva mentre la Federal Reserve si prepara a decidere sui tassi di interesse, con i dati che indicano una possibile frenata dell’inflazione. Questa diminuzione potrebbe influenzare le prossime mosse della banca centrale e le decisioni degli investitori.

A gennaio i dati sono migliori del previsto e riducono la pressione sulla Federal Reserve. Così la banca centrale guadagna tempo su Trump che spinge per più tagli. Contro ogni aspettativa, l'inflazione americana registrata a gennaio è più bassa del previsto e riduce la pressione sulla Federal Reserve. L'indice dei prezzi al consumo ha infatti rallenta al 2,4 per cento annuo dal 2,7 di dicembre; mai così bassa da maggio 2025.

Trump punta su Warsh: ex membro della Fed pronto a guidare la banca centrale americana

Donald Trump ha annunciato di aver scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve.

