L’India vuole contare di più anche alle Olimpiadi

L’India, con oltre 1,4 miliardi di abitanti, ha vinto un solo oro olimpico individuale in più di un secolo, nonostante la sua presenza costante alle competizioni internazionali fin dai tempi del colonialismo. La causa di questa scarsa affermazione risiede in anni di investimenti insufficienti e scarsa attenzione allo sviluppo sportivo. Nel 1924, ad esempio, il magnate industriale Dorabji Tata, figlio di Jamsetji Tata, fondatore del Tata Group, ha finanziato di tasca propria la partecipazione di sei atleti indiani alle Olimpiadi di Anversa.

Come può la nazione più popolosa del mondo, che da sola conta per poco meno di un quinto della popolazione dell’intero pianeta, aver vinto un solo oro olimpico individuale in centotrent’anni di storia, a fronte di una presenza regolare e costante addirittura da prima della proclamazione dell’indipendenza? Fu infatti Dorabji Tata, figlio maggiore di Jamsetji, fondatore di una delle principali dinastie industriali del paese, Tata Group, a pagare di tasca propria per la partecipazione di sei atleti indiani alle Olimpiadi di Anversa 1924. Da questa prospettiva potremmo parlare a giusto titolo di India come nazione meno sportiva del mondo, superata nelle vittorie addirittura da minuscoli isolotti caraibici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’India vuole contare di più anche alle Olimpiadi L’India punta su infrastrutture e difesa per contare di più nel mondo L’India ha presentato il bilancio 2026-27, che va oltre le cifre e punta a rafforzare il ruolo nel mondo. «Non era il risultato a contare, ma esserci»: Federica Seneghini racconta la storia di Grazia Barcellona, la prima pattinatrice italiana alle Olimpiadi invernali del 1948 Grazia Barcellona è entrata nella storia del pattinaggio italiano come la prima donna a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi invernali del 1948. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. I Ate Breakfast From Every Country Argomenti discussi: In tutti i Modi | L’India vuole contare di più anche alle Olimpiadi; PER VOLARE NELLO SPAZIO ALL’ITALIA SERVE LO STATO; L’India punta su infrastrutture e difesa per contare di più nel mondo. L’India vuole diventare il laboratorio globale dell’intelligenza artificiale, tra punti di forza e dinamiche che sollevano dubbiL’India accelera sull’intelligenza artificiale e lo fa mettendo al centro una risorsa che nessun altro paese può vantare nelle stesse dimensioni: la sua popolazione. Investimenti pubblici e inviti ... wired.it 5 azioni europee da tenere d’occhio per chi vuole investire nella crescita dell’India, con un approccio focalizzato su fondamentali e trend di lungo periodo. Una di queste è italiana. x.com 5 azioni europee da tenere d’occhio per chi vuole investire nella crescita dell’India, con un approccio focalizzato su fondamentali e trend di lungo periodo. Una di queste è italiana. https://loom.ly/3CktQYU facebook