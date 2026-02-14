L’incubo per Rebecca Passler non è finito il caso doping ancora aperto | i rischi sulla medaglia per tutta la squadra azzurra

Rebecca Passler si trova ancora coinvolta nel caso doping, che rischia di compromettere la medaglia conquistata dalla squadra azzurra. La giovane atleta ha visto la sospensione revocata dalla Corte nazionale d’appello antidoping, ma il procedimento giudiziario continua ad alimentare incertezze. Nei prossimi giorni si attende una decisione definitiva che potrebbe influenzare il risultato finale.

La vicenda antidoping di Rebecca Passler non si è chiusa con la revoca della sospensione da parte della Corte nazionale d’appello antidoping. Come riportato dall’Ansa, la Procura nazionale antidoping può ancora chiedere il deferimento dell’atleta sudtirolese, aprendo di fatto un processo sportivo. È questo il motivo per cui la sua presenza nella staffetta femminile del 18 febbraio resta complicata: se il Tribunale dovesse poi decidere per una squalifica, a pagarne le conseguenze sarebbe l’intero quartetto italiano, con il rischio concreto di vedersi revocare un’eventuale medaglia. Squalifica Passler, cosa succede alla staffetta.🔗 Leggi su Open.online

Rebecca Passler torna ufficialmente a sognare le Olimpiadi.

Questa mattina è arrivata una notizia che scuote il mondo dello sport italiano.

