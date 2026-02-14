L’incontro con la ex e la mattonata Donna colpita alla tempia nel sonno

Alle 5.27 di ieri mattina, una telefonata alla Questura ha svelato una violenta aggressione: un uomo ha colpito la sua ex compagna con una pietra mentre dormiva, ferendola alla tempia. La donna si trovava nel letto quando è stata colpita e ora si trova in ospedale sotto osservazione. La polizia è subito intervenuta sulla scena, nel tentativo di arrestare l’uomo coinvolto.

Sono le 5.27 di ieri quando alla centrale operativa della Questura arriva una chiamata: "Venite subito, ho colpito la mia ex compagna con una pietra", dice la voce maschile all’altro capo del telefono. Non è una pietra, bensì un mattone rosso recuperato in cortile. La sostanza non cambia. La segnalazione è veritiera, e gli agenti della Volante del commissariato Quarto Oggiaro se ne accorgono appena entrati all’alba nell’appartamento di via degli Artieri, a due passi da piazza Prealpi: in casa ci sono l’uomo di 43 anni e la donna di 45, che perde sangue dalla testa. Portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli, i medici le sutureranno il taglio sulla tempia sinistra e la dimetteranno con una prognosi di 21 giorni per un trauma cranico non commotivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

