L' imperdibile passeggiata panoramica a meno di un’ora da Monza

Il Monte Puscio e la Croce di Maiano sono diventati una meta molto apprezzata da chi cerca un'escursione panoramica a breve distanza da Monza. La salita, che si può completare in meno di un'ora, regala viste spettacolari sulla pianura lombarda e sulle Alpi, attirando escursionisti di ogni età. Una passeggiata semplice ma ricca di paesaggi incantevoli, ideale per una giornata di relax all’aria aperta.

Per chi ama le camminate non troppo impegnative ma ricche di scorci suggestivi, il Monte Puscio con la Croce di Maiano è una meta perfetta per una gita fuori porta. Siamo in provincia di Como, poco distante dal Monte Bollettone e dal Monte Palanzone, in un’area che regala uno dei panorami più ampi e affascinanti della Brianza e della pianura Padana. Il punto di partenza è l’Alpe Vicerè, sopra Albavilla, raggiungibile in circa un’ora d’auto da Milano. Qui è possibile lasciare l’auto nel comodo parcheggio e iniziare l’escursione. Il percorso prevede circa 300 metri di dislivello, con qualche tratto in saliscendi ma senza particolari difficoltà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Se cercate una gita facile ma con viste spettacolari, il Monte Puscio con la Croce di Maiano si raggiunge in poco più di un’ora da Milano.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

L'imperdibile passeggiata panoramica a meno di un’ora da MonzaPer chi ama le camminate non troppo impegnative ma ricche di scorci suggestivi, il Monte Puscio con la Croce di Maiano è una meta perfetta per una gita fuori porta. Siamo in provincia di Como, poco di ... monzatoday.it

Passeggiata panoramica tra i 40 masi della zonaLa passeggiata a Roncegno Terme, è l’ideale per godere di splendide vedute sui paesaggi della Valsugana e della campagna circostante con la possibilità di ammirare la natura e i colori della montagna. quotidiano.net

SAN VALENTINO DA MOCAUTO OPEN WEEKEND 14-15 A MILANO E MONZA Questo weekend lasciatevi sorprendere dal programma Peugeot Lovers, dalla Nuova 500 Hybrid e dall’imperdibile offerta di lancio della nuova Jeep Compass. E non è tutto: facebook