Liliana Resinovich è morto Claudio Sterpin; il mistero e l' ultima telefonata

Da liberoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Sterpin, amico di lunga data di Liliana Resinovich, si è ucciso dopo aver ricevuto una chiamata sconvolgente che potrebbe avergli fornito nuove spiegazioni sulla scomparsa della donna. La sua morte avviene a pochi giorni dalla scoperta di un messaggio vocale lasciato da Sterpin, che riaccende il mistero sulla vicenda di Liliana, scomparsa due anni fa a Trieste. La polizia sta ora indagando sui motivi che hanno spinto Sterpin a compiere questo gesto estremo e sul contenuto dell'ultima telefonata.

Ennesimo colpo di scena nel caso irrisolto di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Il corpo era avvolto in sacchetti per alimenti chiusi al collo con un laccetto e infilato in due grandi sacchi neri dei rifiuti, uno dall’alto e uno dal basso. Inizialmente la Procura ipotizzò il suicidio, ma la ricostruzione apparve lacunosa, così sotto indagine c'è finito il marito Sebastiano Visintin. E in questa storia una figura chiave del mistero era proprio Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, considerato l’“amico speciale” e grande amore segreto di Liliana, ultimo a sentirla al telefono il giorno della scomparsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

liliana resinovich 232 morto claudio sterpin il mistero e l ultima telefonata

© Liberoquotidiano.it - Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin; il mistero e l'ultima telefonata

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich.

Claudio Sterpin è morto ieri, pochi mesi dopo essere stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste.

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anni

Claudio Sterpin, noto ex maratoneta triestino, è morto all’età di 86 anni, pochi mesi dopo aver rivelato di aver avuto un rapporto stretto con Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa nel dicembre 2021.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Liliana Resinovich: 4 anni di mistero

Video Liliana Resinovich: 4 anni di mistero

Argomenti discussi: Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pronto all'esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte; E' morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che non ha mai smesso di chiedere verità; Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; Quarto Grado: Puntata del 6 febbraio Video.

liliana resinovich è mortoAddio a Claudio Sterpin, è morto l'amico di Liliana Resinovich: non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amicaClaudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a 86 anni: non aveva mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amica ... notizie.it

liliana resinovich è mortoChi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniIl suo avvocato Giuseppe Squitieri: Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Il suo racconto? Assolutamente lineare. Il 9 marzo è previsto ... quotidiano.net