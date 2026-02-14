Liliana Resinovich è morto Claudio Sterpin; il mistero e l' ultima telefonata

Claudio Sterpin, amico di lunga data di Liliana Resinovich, si è ucciso dopo aver ricevuto una chiamata sconvolgente che potrebbe avergli fornito nuove spiegazioni sulla scomparsa della donna. La sua morte avviene a pochi giorni dalla scoperta di un messaggio vocale lasciato da Sterpin, che riaccende il mistero sulla vicenda di Liliana, scomparsa due anni fa a Trieste. La polizia sta ora indagando sui motivi che hanno spinto Sterpin a compiere questo gesto estremo e sul contenuto dell'ultima telefonata.

Ennesimo colpo di scena nel caso irrisolto di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Il corpo era avvolto in sacchetti per alimenti chiusi al collo con un laccetto e infilato in due grandi sacchi neri dei rifiuti, uno dall’alto e uno dal basso. Inizialmente la Procura ipotizzò il suicidio, ma la ricostruzione apparve lacunosa, così sotto indagine c'è finito il marito Sebastiano Visintin. E in questa storia una figura chiave del mistero era proprio Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, considerato l’“amico speciale” e grande amore segreto di Liliana, ultimo a sentirla al telefono il giorno della scomparsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Claudio Sterpin è morto ieri, pochi mesi dopo essere stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste.

Claudio Sterpin, noto ex maratoneta triestino, è morto all’età di 86 anni, pochi mesi dopo aver rivelato di aver avuto un rapporto stretto con Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa nel dicembre 2021.

Liliana Resinovich: 4 anni di mistero

