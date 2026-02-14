L’idiota di Famiglia | Ferrari a Pisa tra storia satira e un complesso rapporto padre-figlio

Dario Ferrari ha portato a Pisa il suo nuovo spettacolo, “L’idiota di Famiglia”, per raccontare un rapporto complicato tra padre e figlio attraverso una narrazione che unisce storia e satira. La scelta di ambientare lo spettacolo in città nasce dalla voglia di coinvolgere il pubblico locale e di portare sul palco una storia che rispecchia le tensioni di molti.

Dario Ferrari presenta "L'idiota di Famiglia" a Pisa: un viaggio tra storia, satira e dinamiche familiari. Il romanziere Dario Ferrari presenterà il suo nuovo libro, "L'idiota di Famiglia", presso il Cinema Lumiere di Pisa il 20 febbraio 2026. L'evento, che vedrà l'autore in dialogo con Valentina Sturli e Andrea Vescio, esplora le complessità del XX secolo attraverso una lente familiare, intrecciando storia, satira e riflessioni sul disagio generazionale. Un romanzo tra la caduta del Muro e l'irruzione di Berlusconi. "L'idiota di Famiglia", pubblicato da Sellerio, si immerge nel cuore delle trasformazioni che hanno segnato l'Italia e l'Europa alla fine del XX secolo.