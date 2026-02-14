L’Ice porta le pratiche militari di Israele nelle città americane

L’Ice ha iniziato a condurre operazioni di polizia in diverse città statunitensi, motivando questa scelta con l’esigenza di rafforzare la sicurezza nazionale. La decisione, presa dopo recenti tensioni internazionali, ha portato agenti armati nelle strade di diverse metropoli, con l’obiettivo di controllare gruppi sospettati di attività illegali legate alla regione mediorientale. Nelle operazioni si sono visti equipaggiamenti militari e procedure che richiamano le pratiche di intervento di Israele, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori locali.

Mentre gli agenti dell'Agenzia immigrazione e dogana degli Stati uniti (Ice) hanno invaso le città del Paese, la politica americana sembra essere entrata in una nuova fase, in cui le forze federali armate trasformano i quartieri civili in zone di conflitto attivo.

A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

