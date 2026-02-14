licciana reway nuova commessa milionaria

Reway Group S.p.A. ha ottenuto una nuova commessa da un valore di milioni di euro, perché ha presentato un’offerta competitiva per il rinnovo di alcuni tratti autostradali nel Nord Italia. La società, leader nel settore, ha già avviato i lavori di preparazione sul campo, coinvolgendo decine di operai specializzati. Questa nuova aggiudicazione rafforza la sua posizione come principale attore nel risanamento di infrastrutture stradali e ferroviarie.

Nuova commessa milionaria per Reway Group S.p.A., il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria. Una realtà di eccellenza, che ha sede a Licciana Nardi, le cui controllate Mga e Gema si sono aggiudicate un nuovo contratto del valore di 53,9 milioni di euro per la realizzazione della variante alla Statale 12 dell’Abetone e del Brennero nel tratto compreso tra Buttapietra e la Tangenziale Sud di Verona. La commessa acquisita da Mga e Gema è parte di un appalto del valore complessivo di 179,6 milioni di euro, assegnato da Anas a un’ ATI (Associazione Temporanea di Imprese) di cui le due controllate di Reway Group sono parte con una quota, rispettivamente, del 20% e del 10% (Cec – Consorzio Europeo Costruttori capofila con il 57%, GI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

