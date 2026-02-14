L’ex consigliera di Barack Obama si dimette dopo essere stata collegata ai file di Epstein, che la mostrano in contatto con Jeffrey Epstein, soprannominato «zio Jeffrey». La decisione arriva poco dopo la pubblicazione di nuovi documenti che rivelano incontri riservati tra loro. Nel frattempo, anche l’emiratino coinvolto nel video delle torture si allontana dalle attività pubbliche, innescando nuove polemiche. È stato inoltre scoperto che l’aereo noto come «Lolita Express» ha effettuato un atterraggio a Buckingham Palace, alimentando ulteriori sospetti sulle connessioni tra personaggi influenti.

Si dimette pure l’emiratino del «video delle torture». Il Lolita Express fece scalo a Buckingham Palace. Altri guai per Starmer. Adesso che l’onda Epstein è diventata uno tsunami, è più difficile far finta di niente. Ieri è caduta un’altra testa di lusso: Kathryn Ruemmler, ex consigliere del presidente Barack Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le dimissioni. Malgrado avesse descritto il rapporto col faccendiere come «strettamente professionale», i documenti mostrano un’intensa amicizia durata molti anni. Una sorte analoga è toccata all’emiratino Sultan Ahmed bin Sulayem, ad di Dp World, colui che inviò l’ormai noto «video della tortura» a Epstein. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'ex consigliera di Obama salta per i file di Epstein. Lo chiamava «zio Jeffrey»

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare la banca dopo che il suo nome è stato associato allo scandalo Epstein, un caso che continua a coinvolgere figure di alto profilo.

Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo che il suo nome viene collegato allo scandalo Epstein, che ha scosso anche il mondo della finanza.

Argomenti discussi: Epstein, lo scandalo travolge anche Kathy Ruemmler, ex consigliera di Obama: dimissioni da Goldman Sachs; Avanti con il Centro per l’Autismo e la nuova sede del Gabbiano all’ex asilo nido Alberone di Soria, oggi il voto unanime del Consiglio comunale; Villabate verso le amministrative, l’ex assessore Brusa: Serve una visione chiara e condivisa; Caso Epstein, cade un'altra testa: l'avvocata Ruemmler (ex consigliera di Obama) lascia Goldman Sachs.

