Levante-Valencia domenica 15 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Un gol per parte nel derby?
Il derby tra Levante e Valencia, in programma domenica 15 febbraio alle 18:30, promette una partita combattuta dopo che in passato la sfida si è spesso risolta con vittorie nette per i Blaugrana. Questa volta, le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i pronostici indicano una partita aperta, con alcune quote che favoriscono un gol per parte. Di solito, la sfida tra queste due squadre ha visto il Levante in ruolo di underdog, ma quest’anno la situazione potrebbe essere diversa.
Normalmente il derby tra Levante e Valencia ci ha abituato a uno scontro abbastanza sbilanciato, con i Granotas che dovevano giocare sempre il ruolo di Davide contro Golia. La realtà ora è molto diversa, i Pipistrelli hanno abbassato in maniera netta il loro status per cui quella a cui assisteremo domenica sarà una sfida salvezza. I. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Levante-Valencia (domenica 15 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby ad alta tensione
Levante e Valencia si affrontano domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:30, e il motivo è la rivalità storica tra le due squadre.
