Levante-Valencia domenica 15 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Derby ad alta tensione

Levante e Valencia si affrontano domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18:30, e il motivo è la rivalità storica tra le due squadre. La sfida si preannuncia molto sentita, con i tifosi pronti a sostenere con passione le proprie squadre. Questa volta, però, il derby potrebbe regalare sorprese, visto che il Levante arriva con maggiore fiducia dopo alcune recenti vittorie. I giocatori delle due squadre hanno già iniziato a prepararsi, consapevoli dell'importanza di questa partita per la classifica.

Normalmente il derby tra Levante e Valencia ci ha abituato a uno scontro abbastanza sbilanciato, con i Granotas che dovevano giocare sempre il ruolo di Davide contro Golia. La realtà ora è molto diversa, i Pipistrelli hanno abbassato in maniera netta il loro status per cui quella a cui assisteremo domenica sarà una sfida salvezza. I. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa domenica alle 15:00 si gioca il Brighton-Crystal Palace, un match che promette tensione nell’M23 derby.

Sabato pomeriggio il Levante riceve l’Atletico Madrid al Ciutat de Valencia.

L’ATLETICO E LE PICCOLE Il Levante Valencia penultimo in classifica è riuscito a fermare sullo 0-0 l’Atletico Madrid Un risultato deludente per i biancorossi Hanno attaccato ma hanno prodotto poco, penalizzati anche dall’infortunio di Sorloth, uscito in barella facebook