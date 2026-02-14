L’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri ha condiviso un’immagine dell’ayatollah Khamenei, accusando l’Iran di essere la dittatura teocratica più crudele del mondo. La foto, pubblicata su Instagram, mostra il leader iraniano con un messaggio diretto, e in poche ore ha attirato l’attenzione di molti utenti, anche in Iran. La parlamentare ha commentato con fermezza, sottolineando le condizioni di repressione nel paese.

Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo"

Elisabetta Tovaglieri, eurodeputata della Lega, ha pubblicato un video in cui mostra un'immagine dell'ayatollah Khamenei, criticando duramente il regime iraniano.

L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri ha strappato un’immagine dell’ayatollah Khamenei durante una seduta del Parlamento europeo, e il video ha fatto rapidamente il giro dei social media.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ceccardi: Vannacci pensava solo a sé. La Lega non è un taxi; Immigrazione, Ceccardi Soddisfatti per approvazione lista Paesi terzi sicuri; Ceccardi contro Vannacci: Non si dimetterà da eurodeputato perché non è un uomo d'onore; Ceccardi (Lega), 'su Paesi sicuri al Pe passo importante per difesa confini'.

L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondoDiversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. ilgiorno.it

L'eurodeputata della Lega Elisabetta Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondoL'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo ... msn.com

Solidarietà a Isabella Tovaglieri: la Lega condanna le minacce dopo gli interventi sull’Iran facebook

“Io sto con il popolo iraniano oppresso dal brutale regime islamico degli Ayatollah”. Per questo video, l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri è stata minacciata di morte: a lei tutta la nostra solidarietà e… facebook.com/reel/142365211… x.com