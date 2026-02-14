Il motivo per cui scrivo è perché ho visto un ragazzo chiedere permesso e mi sono resa conto che anche la nostra paura lo ha bloccato. Questa sera, mentre ero in un bar di corso Genova a Milano, ho notato il suo gesto e mi sono fermata a riflettere sulla sua richiesta.

Milano – Questa sera, 13 febbraio 2025, sono andata a fare aperitivo in un locale che frequento spesso in corso Genova. Verso le 21, mentre chiacchieravo con amici, ho iniziato a sentire urla e spintoni provenire da dietro di me, davanti al civico a fianco al locale. Dopo aver rovesciato un tavolino pieno di bicchieri di vetro che sono andati in frantumi per via degli spintoni, un amico mi ha tirata via e girandomi ho visto due ragazzi picchiarsi ferocemente. Dopo pochi secondi – che sono sembrati ore – un passante è intervenuto. Lui aveva assistito alla scena, e nel dividerli ha urlato: “Ma ti sembra che lo meni perché ti ha chiesto permesso per entrare in casa sua?!”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lettera a un ragazzo che ha osato chiedere ‘permesso’: “Scusa se nessuno ti ha aiutato ma la tua paura è anche la nostra”

Il motivo per cui scrivo questa lettera è perché ho visto un ragazzo chiedere il permesso di entrare nel locale in corso Genova, e ho capito che anche noi abbiamo paura.

