L’eterna ’battaglia’ legale sul marmo Enfiteusi si torna davanti al Tar

Il Comune ha presentato ricorso al Tar per difendere i propri diritti sull’uso del marmo, a causa di un contenzioso di lunga data con un proprietario. L’oggetto della disputa riguarda l’enfiteusi, un diritto che permette l’uso di un terreno o di una proprietà altrui. Questa volta, il tribunale amministrativo si pronuncerà sulla validità di tale diritto, dopo anni di battaglie legali e interpretazioni contrastanti.

Nella guerra di carte bollate del marmo il Comune passa in vantaggio, almeno sulla questione dell' enfiteusi. La Cassazione ha rimandato al Tar la trattazione della controversia. Soddisfatta la sindaca Serena Arrighi, "la suprema corte riconosce la bontà di quanto sostenuto dal Comune", il commento della prima cittadina. Un primo passo verso il traguardo intrapreso da palazzo civico per stabilire che le concessioni non sono eterne. "La posizione giuridica delle ricorrenti deve qualificarsi necessariamente in termine di concessione sicché è escluso il godimento perpetuo, essendo la concessione necessariamente temporanea".

La società Fantiscritti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, proseguendo una lunga disputa legale sul marmo.

La disputa tra il campo sportivo e le cave di Maddaloni si svolge davanti al giudice, coinvolgendo l’amministrazione comunale e la società General Sindes S.

